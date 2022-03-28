北京自從二月初的2022冬奧會、三月初上旬的大陸全國兩會以來，一直採取嚴格的防疫措施。只要所處的省市內有畫定中高風險區，14天內都不准進返京，就算進京後也沒有旅館可以投宿，甚至可能被送去強制隔離；更別說14天內去過中高風險區的民眾，連赴京的高鐵票、飛機票都買不到。

自大陸全國兩會結束後，大陸各地新冠疫情本土確診病例和本土無症狀病例數字居高不下，每天加起來都破三、四千例，首都北京採取嚴格防疫措施不鬆懈，不論是北京本地民眾或外地民眾，凡是只要去過有中高風險區的外省市，14天內都不准進返京。進京者要持48小時內核酸陰性證明，進京後72內小時內要做核酸測試，否則健康碼會彈窗警示，失效無法使用，導致寸步難行。

據本報記者採訪了解，一名在北京工作的證券分析師Albert，日前赴上海出差，因上海近日通報的無症狀感染者人數居高不下，被迫無法返京，只能暫時回山東德州老家投靠父母，和妻兒被迫兩地分居。

日前一名從上海至北京訪友的吳姓學者，中午剛下高鐵、抵達事先訂好的飯店，櫃檯禮賓人員一刷他的身分證，電腦系統立刻跳出提示警告，告知該旅客在上海的住處附近有中高風險區，依法不得投宿，並建議立刻返回上海，否則飯店有義務通報北京市政府，屆時該旅客會被強制送去隔離14天。這位學者一聽，只能悻悻然放棄所有在北京規畫好的行程，再度搭高鐵返回上海。

一名在海南海口工作的研究員張先生，日前原本計畫至北京出差，但因為14天內去過發生疫情的福建泉州，當他上網購買飛北京的機票時，必須回答一連串的問卷調查，有沒有去過以下的中高風險區？因為泉州在名單之列，所以網站立刻彈窗，拒絕賣票給他。但是張先生發現，「只有北京這麼嚴格，去其他城市的機票依舊照樣可以買到」。