好萊塢影星威爾史密斯今(28日)出席奧斯卡頒獎典禮時，因不滿頒獎人嘲諷他妻子的光頭造型，氣得衝上台打了對方一巴掌。對此，主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅的YouTuber博恩表示，威爾史密斯的這一拳，讓大家都知道玩笑絕對不能亂開，不然真的會被揍，他還認為克里斯洛克今後應該會謹言慎行，「只開沒有雙臂的人的玩笑」。

第94屆奧斯卡頒獎中，男星克里斯洛克要頒發最佳紀錄片獎項，唸頒獎詞的他似乎一時興起，調侃起威爾史密斯的老婆賈達萍克特，評論賈達萍克特脫髮的樣子像在演《魔鬼女大兵》，這言論讓威爾史密斯瞬間暴怒，直接隔空怒嗆克里斯洛克，甚至還不解氣走上台賞了他一巴掌，怒回「不要從你嘴裡講出我老婆的名字！」，途中飆出一串髒話，驚呆其他嘉賓。

對此，博恩今天在臉書上表示，正在研擬週四open mic「聽不爽就上台揍人」規則。因為雖然打人不對，但只要對象講了什麼令人不悅的，揍起來大家還是覺得大快人心。

博恩直言，看到大家風向這麼一致很欣慰，「民風已開，什麼比例原則都不重要，如果你說話不好笑，聽的人有權賞你耳光，只是不知道被賞耳光的人有沒有權利打回去就是了」。而威爾史密斯的這一拳，讓大家都知道玩笑絕對不能亂開，不然真的會被揍，「我認為克里斯洛克今後應該也會謹言慎行，只開沒有雙臂的人的玩笑」。