好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）於台灣28日上午所舉行的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」上，因頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）在台上對著他生病的妻子大開玩笑，他因而暴怒衝上台賞克里斯一巴掌，下台後還狂飆髒話，讓全場陷入尷尬。相關舉動在台灣掀起不少討論，名嘴朱學恒直呼「今天奧斯卡獎最精彩的就是那一巴掌，沒有之一」。國民黨立委蔣萬安則表示，玩笑開過頭，讓當事人感受到冒犯、不舒服，非常不恰當，但暴力打人也不對。

國民黨立委 蔣萬安。(圖/本報資料照)

根據外國媒體的報導，在威爾史密斯暴氣衝上台後沒多久就進入廣告休息時間，而當時心情尚未平復的他在座位上還難掩氣憤，此時影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）以前輩的身份上前，一手扶著他的肩膀努力勸說。坐在一旁的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）也沒有因為克里斯洛克一席話而動怒，反而伸出手安撫威爾史密斯，即使威爾史密斯情緒平復下來她仍緊牽著對方的手。

廣告休息時間結束後，威爾史密斯便以《王者理查》拿下演藝生涯中首座小金人，但他上台致詞時忍不住落淚表示「愛會讓人做出瘋狂的事情」，並轉述丹佐華盛頓剛才對他說的1句話「到達人生的最高點就必須要小心，因為正是惡魔找上你的時候」，接著便向在場的所有人及大會道歉，可見他有將丹佐華盛頓的話記在心裡，讓丹佐華盛頓相當感動，眼泛淚光的替他鼓掌。

對此，朱學恒28日在臉書發文表示，「今天奧斯卡獎最精彩的，就是威爾史密斯那一巴掌，沒有之一」。

蔣萬安也在臉書發文指出，首先暴力必須譴責，動手打人就是不對！但當玩笑開過頭，讓當事人感受到冒犯、不舒服，也非常不恰當！「只有地獄沒有哏」的笑話不但不成立，更加深大眾對外貌的歧視和不友善對待！

威爾史密斯在得獎時說：「身為一名藝人，我們必須能接受批評、嘲諷，但我也會保護我的家人。」這份保護家人的心情我完全能理解，也感同身受。面對惡意的言論和歧視，我們都要更有勇氣站出來捍衛自己的權益。

今天奧斯卡獎最精彩的 就是威爾史密斯那一巴掌 沒有之一 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2022年3月27日 星期日