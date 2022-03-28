新北市透過教育與產官學合作植入AI新思維，智泰科技響應政策28日捐贈2500套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，提供全市高國中小約50校教學使用，其中包含16所職探中心及11所自造教育及科技中心學校，並將以泰山高中作為新北市人工智慧推動教育基地。

教育局更攜手國立台灣科技大學及新北在地6所優質大專校院，共同推動AI教育向下扎根，從國小、國中、高中職到科大教育，厚實未來科技產業的人才培育基礎。

新北市副市長陳純敬說，新北積極發展人工智慧教育，辦理全市國中及技高AI程式設計競賽活動之外，也請16所職探中心及11所自造教育及科技中心辦理AI體驗課程，並鼓勵學校落實108課綱跨領域推動科技及資訊教育。而在智泰科技協助下，將以泰山高中作為新北市人工智慧推動教育基地，不僅提供AI教學師資及設備，也會辦理認證課程與教案教材開發，提升新北學子AI素養與國際競爭力。

泰山高中三年級同學陳柏翰表示，透過這次學習了解到AI圖像辨識在未來應用上將越來越廣泛，自己會再花時間更深入的了解；同校三年級游竣翔同學則說，AI技術肯定是未來不可或缺的熱門的領域，不僅能掌握與預測未來趨勢，很興奮能在高中時期就接觸到AI人工智慧。

智泰科技董事長許志青表示，在VisLab透過簡易且可視化的操作介面，讓未曾學習過程式語言與不孰悉AI資料庫的使用者，藉由這套軟體了解人工智慧辨識圖像的原理原則，同時可立即感受AI技術帶來的便利性，期望透過這次捐贈為新北培育更多優秀未來人才。

此外，新北市首度與臺灣科大、明志科大、東南科大、醒吾科大、致理科大、亞東科大、馬偕醫護專校等7所大專校院合作，除了共享AI教育資源及設備，更合作培訓各級學校種子教師，產官學攜手合作打造新北AI大教育。

台灣科大顏家鈺校長表示，大學端與產業有豐富密切的研發合作及育才經驗，希望藉由本次合作將教學、研究與產學能量挹注到中小學，為產業所需的AI人才打下堅固的基石。