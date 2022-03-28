快餐車限定特製雙層牛肉堡。（業者提供）

努力創造美味話題與最佳食感體驗的Just Kitchen（JK廚房）又有新鮮事分享！餐車風潮正夯，台北美食圈繼行動雙層餐車之後，獨家引進MrBeast Burger以亞洲首部快閃餐車進駐ATT 4 FUN 信義店再掀話題。Another Wing by DJ Khaled也推出與美國同步全新的辣脆雞堡，等待大家來嚐鮮。

MrBeast Burger創辦人吉米·唐納森Jimmy Donaldson是《富比士》雜誌2021最高收入YouTuber冠軍(年收入5400萬美元，約15億台幣），他擁有9170萬訂閱者，其影片在YouTube觀看人次超過14億次，在台灣也有大批狂熱粉絲。

JK廚房不只成功將最強YouTuber所經營的 MrBeast Burger獨家引進台灣，亦成功打造亞洲首部實體快閃餐車，即日起至5月16日進駐信義商圈ATT 4 FUN，品味最潮美式漢堡的當下，更能與台北最具代表性風景101大樓一同入鏡、打卡，打造另類的台灣與美國交流體驗。

歡慶MrBeast Burger餐車快閃信義區提供消費者最即時的線下體驗，JK廚房宣佈重啟廣獲好評的線上點餐買一送一優惠，即日起至3／31止，透過UberEats點MrBeast Burger人氣經典「Beast Style 特製雙層牛肉堡」即享買一送一，一人點餐、兩人暢享，再度為消費者看緊荷包！