奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在頒獎典禮上怒歐頒獎人克里斯洛克（Chris Rock），為妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的光頭遭嘲笑出一口氣；除了曾得乳癌的女主播劉芯彤在臉書怒批外，另一位有相似親身經歷的女主播簡立喆則喊：「其實禿頭比生病更讓人難過！」，她說自己曾因為化療而經歷禿頭，當時被不知情的網友嘲笑她的髮型及浮腫外貌，有口難言的她直呼：「完全是在傷口上面灑鹽！」

威爾史密斯妻潔妲蘋姬罹患的是俗稱「鬼剃頭」的圓形禿，她從去(2021)年開始乾脆剃成光頭。而在奧斯卡頒獎典禮上克里斯洛克開錯玩笑，頒獎時竟說：「潔妲，我愛妳，很期待妳的新片《魔鬼女大兵》2（1997年黛咪摩爾剃成光頭出演的戰爭劇情片）。」這番戲略話語不僅讓潔妲蘋姬當場翻白眼，護妻心切的威爾史密斯更忍無可忍，衝上台給洛克搧了一大耳光，回座後還怒罵：「不要從你的臭嘴吐出我太太的名字！」

簡立喆今(28)日在IG貼出與威爾史密斯的合照，並有感而發寫道：「今天在 #奧斯卡頒獎典禮 上，本屆影帝 #威爾史密斯 因為護妻心切打了主持人 #克里斯洛克 一拳！一開始看到這個畫面讓我嚇了一跳，但了解原因之後，雖然不贊同暴力，但是我蠻感動的！威爾史密斯（Will Smith）的老婆潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己罹患禿頭症（Alopecia），因此乾脆剃光頭。」

簡立喆分享自己得乳癌化療的親身經歷：「我自己也曾經因為化療經歷過禿頭，老實說，當我知道自己必須面臨禿頭的命運，比得知得癌症還難過！和威爾史密斯合照中的我其實正是戴假髮，正在經歷化療中。當時有無數不知情的網友留言酸或嘲笑我的髮型和因為化療造成浮腫的外表，看到那些留言，我有口難言，完全是在傷口上面灑鹽！」

簡立喆表達對當事人的同理心：「我可以理解潔達蘋姬史密斯被當眾嘲笑、何況還是在影壇聖殿『奧斯卡頒獎典禮』當下的受傷（她當時立刻翻一個白眼）！看到威爾史密斯因為心疼老婆氣的出拳，可以讓我感受到威爾史密斯有多愛老婆，而潔達有位願意可能賠上事業、被大家譴責也要保護家人的老公全心保護著，真的很幸福！」

簡立喆也不忘讚賞一下被打一方的機智反應：「至於主持人克里斯洛克雖然被當眾打了一拳，不過他的反應得宜，當下還調侃的說『今天真的是電視史上最精彩的一夜』我必須說，以主持角度而言，克里斯洛克臨場反應和危機處理可圈可點值得讚賞！但，他講話太白目、拿疾病開玩笑實在非常不得體，也應該得到教訓。」最後她聲援新科影帝說：「如果因此奧斯卡要收回威爾史密斯的影帝獎座我實在為他抱屈！」