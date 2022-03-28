台積電高煉廠舊址，也就是規劃中的楠梓產業園區，28日連闖2關，上午經高雄環保局正式公告解除污染管制，下午則經環評會議的專案小組第二次會議，審議通過環評，攸關台積電設廠的議題，只剩高雄市政府環境影響評估的審查委員會討論。

針對台積電要設廠的高煉廠舊址，中油高煉廠第三區土壤驗證，高雄環保局28日召開111年度土壤及地下水污染場址改善推動小組第一次委員會議，委員同意確認備查，環保局28日依土污法相關規定，公告解除土壤污染列管場址及土壤污染管制區劃定，台積電設廠土地污染等問題，己經徹底解決。

同日舉行的「楠梓產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第二次會議，則對台積電設廠基地做出決議，建議通過環境影響評估審查。

高雄環保局長張瑞琿28日表示，專案小組第二次會議28日建議通的過環境影響評估審查，仍應送高雄市政府環評大會討論，環評委員也將秉持專業審查的原則，進行審查，未來如果審查通過之後，也將不定期辦理環評監督作業，以要求開發案，落實環評承諾，讓經濟開發與環境保護，得以兼籌並顧。

高雄環保局指出，28日的專案小組第二次會議，有數個公民團體及民意代表參與旁聽發言，過程理性平和。公民團體針對該園區後續進駐廠商，提出自帶綠電、落實新設科學園區政策環評承諾、持續改善污染排放與資源利用，追求「三零」循環經濟，呼籲第二期開發，應整體規畫、整體環評。

開發單位及楠梓產業園區進駐廠商台積電代表，也在會議中回應指出，該園區的設置，都比照科學園區標準設置，已將生態園區納入規劃。目前積極進行零碳排路徑規劃、及綠能開發，承諾100％使用再生水、廢棄物回收率提升至90％，未來，將比照寶山二期，成立監督小組進行公正監督。