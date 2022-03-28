中央銀行公布2月存款不足退票統計，由於農曆春節連假效應，工作天數僅15天，退票金額減少至僅21.88億元，創史上新低紀錄，且除季節性因素，1月Omicron疫情來襲，春節後也未再擴大，企業受影響小，退票金額大幅減少。

2月存款不足退票金額月減17.29億元或44.14％，年減為1.87億元或7.87％，退票情況又穩又低。相較於1月退票金額明顯增加至39.17億元，月增及年增均達到二位數，主要因Omicron疫情來襲，加上農曆年前資金週轉高峰期的效應。

根據央行統計，2月因農曆春節，營業日較1月減少6日，反應在票據交換張數僅481.85萬張，月減18.69％，票據交換金額9,316.46億元，月減26.19％。存款不足退票張數2,883張，占票據交換張數的比率為0.06％，月減0.01個百分點，存款不足退票金額21.88億元，占票據交換金額比率為0.23％，月減0.08個百分點。

央行說明，2月退票金額大減，主要因大戶退票減少所致，大戶指每戶退票金額達1億元以上，2月大戶僅1戶企業戶，個人戶大戶掛零。至於當月公司戶退票張數占全體退票張數比重，較1月減少3.21個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較1月增加30.78個百分點，個人戶為反向同幅度變動。