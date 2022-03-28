俄烏戰爭、更高的通膨率和大陸政策，使陸股向下修正，但Morningstar發布的最新研究報告表示，有些在大陸及香港的陸企股較不受地緣政治風險的影響，5年平均獲利成長相對更具吸引力，其估值也深具潛力，都是可以留意的標的。

晨星挑選出了15檔首選香港/陸股較不受地緣政治風險的影響，5年平均獲利成長相對更具吸引力，其估值也深具潛力。

這15檔陸港股分別是百度（09888HK）、中銀香港（2388HK）、中國燃氣（0384HK）、中國招商（03968HK）、中國聯通-H（00762HK）、中國海洋石油（0883.HK ）、碧桂園（2007.HK）、伊利股份（600887）、信達生物（1801.HK）、金力永磁（06680HK）、聯想集團（0992.HK）、金沙中國（1928.HK）、舜宇光學科技（2382.HK ）、騰訊控股（0700.HK ）、百勝中國－Ｓ（9987.HK）。

駐新加坡的Morningstar亞洲股票研究總監陳麗子（Lorraine Tan）表示，對於願意承受目前股市波動的投資者來說，有些股票是被低估了，但是，晨星認為選擇那些避險系數相對較高的股票仍然至關重要。