我國自4月1日起開徵自用車輛（全年）與營業用車輛（上半年）牌照稅，繳納期限至5月3日止。財政部28日指出，初估今年牌照稅額上看651.1億元、年增1.6％，課稅車輛數約786.7萬輛、年增2.8％。

台北市稅捐稽徵處長倪永祖指出，今年牌照稅繳稅期限原為4月30日，但適逢勞動節連假而延至5月3日，開徵範圍包括一般自用車輛、150c.c.以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。

倪永祖表示，民眾可透過9大管道繳稅，包括線上PayTax查繳稅、電支+行動支付、金融機構、超商、信用卡、ATM、活期帳戶、晶片金融卡、已辦理約定帳戶扣款。

但超商繳稅僅適用稅額在3萬元以下，可持繳款書至萊爾富、全家、統一、OK等便利商店以現金繳納。

如果車主因疫情影響或財務困難而無力繳稅，車主可申請延期或分期繳納、最多可延一年或分三年（36期）繳稅，車輛若長時間未使用也可辦理停駛或繳銷，按日計徵牌照稅。

但車主若逾期未繳牌照稅，該車輛一旦上路經查獲，除補稅外，我國也會裁處一倍以下罰鍰。