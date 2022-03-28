為擴大業務範圍，提升總產量，增加獲利，在中國大陸重慶地區經營預拌混凝土業務的永固-KY（5546）總經理李中平28日指出，預計投入人民幣2,000萬元（約9, 031萬元新台幣），購買重慶市東兆長盛新型建材股權，以擴大集團綜效。

目前永固在重慶地區有7家子公司，擁有6個大型的混凝土攪拌站和1個粉磨站及1家物流公司，2021年預拌混凝土年產能達327萬立方米。

李中平指出，購併長盛建材後，將從4月起動工興建3條產線，分別為2台240攪拌機以及1台180攪拌機，預期第四季可望投產。投產後，永固在重慶九龍坡區投產量，3年內預估達到年產量增加一倍，達到200萬立方米，長期年產量預估達到300萬立方米。

受到中國房地產行業發生恒大事件，2021年大陸預拌混凝土行業充滿挑戰，也導致永固去年稅後淨衰退；不過，李中平表示，今年以來，重慶當地水泥價格回跌、預拌混凝土供給減少，加上手中公共、基建工程案量增加下，整體營收、獲利逐漸恢復旺季水準。

永固董事會已決議，今年每股將配發現金股利5元。以永固28日收盤價60.3元計，現金殖利率為8.29％。