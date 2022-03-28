清明連假將至，全球領先行動短影音平台 TikTok 提供連假時尚出遊提案，從達人直授春季妝髮、任何景點都百搭的不敗穿搭到話題秘境，讓連假出遊每一刻都是焦點。

提案一：仙氣眼妝、春天桃花妝、韓風女團編髮 出遊絕對人比花嬌！

春季時尚就是要亮麗繽紛，TikTok 時尚達人大方分享春季超仙妝容，讓各位仙女們走到哪都是焦點！眼妝達人阿萱（@xuanjoy0725）以霧面莓果紫為主色，透過多層次顏色堆疊，點綴上光澤，輕鬆勾勒出柔美春季眼妝，讓眼神自帶仙氣！想要挑戰活潑一點的妝容，不如畫上時尚創作者阿郭（@aguostyle）的春天桃花妝，揉合藍、紫、粉等粉嫩色系，桃花馬上朵朵開！有了吸睛妝容，髮型也要跟上，搭配專業髮型設計師咪娜（@sozo_mina）手把手傳授的韓風女團編髮，瞬間化身超甜韓系少女，立馬可以時尚出門！

（由左至右為 TikTok 創作者一五五小 Zoe @xuzhiwen229、 SHaLL we 闆娘日常 @shall_we.tww、Polly closet @qstartaiwan）

提案二：百搭襯衫、碎花單品、繽紛丹寧 到哪都展現獨特品味！

TikTok 時尚達人推薦用經典單品打造不敗穿搭，出遊隨時都能展現獨特時尚品味！一五五小 Zoe（@xuzhiwen229）巧手搭配白襯衫及丹寧套裝，搭配亮色小物立刻風格出眾！甜系女孩則可以參考 SHaLL we 闆娘（@shall_we.tww）的甜美氣質穿搭，法式碎花上衣搭可愛吊帶裙，戴上小貝雷帽立刻變身櫻花少女。百搭丹寧加上一點變化，染上春夏粉嫩配色，搭配白 T 與白鞋，穿出可愛帥氣街頭風，馬上輕鬆出遊！

TikTok 創作者分享連假穿搭，百搭襯衫、碎花單品、帥氣丹寧，輕鬆搭配更時尚。

提案三： 風鈴花海、山林秘境、蔚藍海景 連假相簿拍好拍滿！

時尚穿搭更要搭配絕美風景！TikTok 上超多熱愛旅遊的生活達人，分享連假必踩點的自然秘境，保證讓連假相簿更精彩！近期社群被春季花海洗版，風鈴木正值盛放時節，期間限定的金黃花海怎麼拍怎麼美，連假一定要列入必訪清單！想要擁抱山林，就到位於南投有最美溪流林道和綠寶石之稱的合歡溪步道，湛藍溪水與翠綠山林相輝映，趁假期好好療癒身心。若是想要往海邊走，不如趁連假走訪台東超美海岸，享受海天一色的蔚藍美景，TikTok 達人更分享如何拍出獨一無二倒影照！

跟著 TikTok 達人踩點熱門景點，金黃花海、最美山徑、蔚藍海岸！（由左至右為 TikTok 創作者阿樂 YGT @ygt1016_、Alex 艾尼 @alex_a.ni）（TikTok提供）

今年清明連假，就跟著 TikTok 上充滿創意的時尚生活達人，用時尚造型踩點絕美景點打造難忘假期，讓出遊每一刻都是焦點！