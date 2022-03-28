鐵道迷許致維特地穿著學士服，紀念自己大學畢業與「紅斑馬」功成身退。（林和生攝）

鐵道迷口中的「紅斑馬」EMU1200型自強號列車，28日下午在末班車、168次由枋寮行駛至彰化後，正式功成身退走入歷史，消息一出吸引全台鐵道迷齊聚，用影像記錄它在鐵道上奔馳的美麗身影。

成功大學交通管理系大四學生許致維特地穿著畢業學士服與列車合影，他情緒激動地說，這列車伴隨他4年大學生涯，常常搭乘往返台南至屏東，到各地旅遊，正當要從大學畢業前，列車早自己幾個月也跟著「畢業」，說什麼也要來送它一程。

台鐵高雄運務段長徐竹平表示，因鐵路電氣化後，台鐵局最初以100型電聯車作為自強號列車行駛運輸旅客，因運量快速上升，台鐵又向南非採購200型電聯車，即是現今「紅斑馬」的前身。

2000年考量EMU200型電聯車內裝設備老舊，於是針對30輛同型電聯車全面重新塗裝、改造，將駕駛座正面車窗改為2片式大窗，並把原本車門由手動式摺疊門改為滑軌式自動門，同時是台鐵局第一款設置育嬰室的電聯車，改造後正式更名為EMU1200型。

改造後的車型前衛，展現台鐵列車新美學，更成為後來700至900型自強號列車的參考設計雛形，且是不少鐵道迷假日追焦、捕捉的主要車種；但近來台鐵考量這批列車車況老舊且維修不易，後續更僅行駛167次、從彰化至潮州；及168次、枋寮至彰化，每日一個往復車次，其他都留做檢修更換零件的備用編組。

因應外界對台鐵公司化期待，台鐵也決定以新車隊投入營運，及早提升服務品質並增加運能，便決定將「紅斑馬」退役。這天吸引不少鐵道迷齊聚枋寮與列車合影留念，並感謝台鐵給他們這機會記錄列車服役的最後身影。