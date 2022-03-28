1名女網友在網路上曝光一段恐怖經歷，她日前走在西門町被陌生男子搭訕，短短2分鐘不斷問到對方身上「淡淡木頭味道」，接著就感到頭暈目眩、全身無力，所幸她及時逃離搭上捷運，對方才未追上，不少網友為此嚇壞，但也有人質疑其真實性，「男生自己不會也頭暈？」、「男生有戴防毒面具是嗎」。

該網友在Dcard上分享1名女網友在網路分享的親身經歷，該女網友日前在西門町遭陌生男子搭訕，對方一直說想加她LINE好友，她原本打算加完後回家封鎖對方，不料對方搭話僅約2分鐘，她就開始感到頭暈、全身無力，而對方身上有股「木頭的味道」，她當下趕緊快步離開。

女網友走在西門町遭陌生男子搭訕，短短2分鐘不斷問到對方身上「淡淡木頭味道」，接著就感到頭暈目眩、全身無力，所幸她及時逃離搭上捷運。（翻攝自Dcard）

該女網友事後未報警，僅是打電話給母親保持聯繫，她說「整個人快昏倒，超級暈，沒力」，約莫20分鐘後症狀才緩解，直言超級可怕，事後將整個過程分享在網路；原PO男友截圖後分享給原PO，原PO說先前才爆出高雄女學生走在路上被性侵，如今又有這事，「現在已經連出門逛街都要提心吊膽了嗎」。

其他網友留言「是因為緊張加暈香嗎，因為如果味道有問題，那男的自己應該也會中鏢吧」、「韓國也是有類似奇怪案例..身上會散發讓人意識模糊的味道，她很聰明知道要跑，換做是其他人醒來可能就不知道自己在什麼地方了」、「只聞氣味？有怎麼厲害？那那個男生走到哪，不就暈一排人」、「男生有戴防毒面具是嗎」。