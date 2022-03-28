奇景光電（納斯達克代號：HIMX）28日宣布，推出超低功耗Intelli-Sensing智慧感測模組解決方案，針對邊緣裝置應用提供多種AI視覺情境感知功能，如人形偵測、人流計數、人臉偵測及人臉辨識等。奇景Intelli-Sensing智慧感測模組將於2022年3月29日至30日舉行的tinyML高峰會（tinyML Summit 2022）上首次對外發表。

Intelli-Sensing智慧感測模組內含奇景獨家WE-I Plus AI處理器和HM01B0全時（Always-On）影像感測器，兩者均具備超低功耗特性。奇景高整合度Intelli-Sensing智慧感測模組擁有迷你的體積，僅12.5釐米長、17釐米寬和2.45釐米高，模組提供22-pin FPC連接器腳位輸出，可透過通用型24-pin ZIF FPC連接器、或以標準表面黏著技術方便地與系統主功能板連接，大幅簡化系統整合工作。

針對視覺感測應用，奇景Intelli-Sensing智慧感測模組，提供多種可程式化燒錄之預訓練機器學習軟體模型（pre-trained machine learning models），如人形偵測、人流計數、人臉偵測及人臉辨識等。

面對不同應用情境，可選擇對應的應用推論（inference）軟體模型燒錄至模組，在邊緣裝置系統中執行運算，運算後再將僅數個位元大小的辨識結果（metadata），傳送到雲端設備進行終端處理，避免進行量大的原始影像資料傳送，藉此可保有隱私並大幅降低資料傳輸延遲及功耗，進而提升使用者體驗。

奇景Intelli-Sensing智慧感測模組主要針對人機介面裝置、智慧家庭及智慧零售等應用，提供完整解決方案，奇景光電將於3月29日至30日舉行的2022 tinyML高峰會（tinyML Summit 2022）上發表並展示相關場景應用。