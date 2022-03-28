全聯積極推動購物做公益，全聯行銷部協理劉鴻徵28日表示，全台超過千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，也提供PX Pay愛心捐款平台，目前PX Pay已突破800萬次下載。

為號召民眾用PX Pay輕鬆捐出福利點數做公益，全聯率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）來響應零錢捐活動。

全聯「愛從1開始」零錢捐活動第二季與財團法人罕見疾病基金會合作，幫助罕病孩童健全發展、快樂學習勇敢長大，展開「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，此次特別邀請超人氣天后Jolin蔡依林共同為罕病孩童發聲，希望帶動全民一起做公益，更首度攜手罕病基金會，邀請罕病孩子提供自己的畫作，共推出21款限量藝術咖啡杯套，將於全台全聯福利中心門市限量索取。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君表示，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需關懷照顧，2022與全聯也將繼續與各社福團體合作，藉由全台超過千家門市力量，共同提升弱勢兒少福利。

此次活動將於4月1日正式開跑，至6月30日到各地全聯福利中心，投下手邊零錢或捐出發票，或是透過線上信用卡捐款以及手機PX Pay捐出福利點數；去年因為疫情，繪畫課程、合唱團、才藝班以及棒球隊都轉以線上教學，從中更深刻體悟到偏鄉與重症孩童在學習上的困境，今年更希望透過「罕病弱勢兒童助學培力計畫」提供更多重症與偏鄉的罕病孩子更多的學習資源與管道。