新北市永和警分局於今（28）日下午15時起，分別至中正橋所、永和所及交通分隊駐地辦理新任所長及交通分隊長布達儀式。（永和警分局提供）

新北市永和警分局於今（28）日下午15時起，分別至中正橋所、永和所及交通分隊駐地辦理新任所長及交通分隊長布達儀式，由分局長陳保安親自布達。陳期勉，一起為治安全力打拚。

陳保安在儀式中對卸任主管辛勞貢獻表示感謝，並親手把所長、分隊長交給社區民眾，讓民眾認識新來的所長、分隊長，期盼新任主管除重視第一線員警為核心外，賡續落實「社區警政」必能改善治安問題，尤特別指出義警、民防、志工、守望相助隊及警友等「五力」的支持與付出更是功不可沒，更感謝與會貴賓認同尊重警察、無悔支持警察，實為永和警最堅強的後盾。

在這些民力助益之下，新北警在去年疫情肆虐條件艱苦的環境中，取得了警界奧斯卡「國家警光獎」等大小滿貫等殊榮，更獲遠見雜誌、今周刊、經濟日報與警政署四大民調肯定，另近期聯合報報導六都的施政滿意度，新北市在「維護地方治安」及「改善交通」等兩面向居冠。

陳保安期勉新任中正橋所長葉梓銘、永和所長莊振華及交通分隊長張岸玲，一定要秉持阿仁局長「人民最大，基層優先」、「雲端社區警政」等核心理念，與「五力」民力攜手合作，全民打詐、阻詐，營造讓居民安心的生活環境，持續以七分治安、三分交通、服務加成的方向前進，以「警民齊力護家園，安居樂業在永和」之願景為治安全力打拚。