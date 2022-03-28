今年屏東鳳梨評鑑成績出爐，廖學智（右二）、洪銘聰（右）及呂瑞忠（左）分別拿下賽事前三名。（林和生攝）

屏東鳳梨即將進入盛產期，屏東縣政府為此舉辦金鑽鳳梨評鑑賽，其中35歲廖學智以青農返鄉之姿，擊敗曾經獲得神農獎的鳳梨農洪銘聰，拿下賽事冠軍，23歲呂瑞忠則以甜度16度，拿下甜度王。

據統計，屏東金鑽鳳梨種植面積約3500公頃，年產量13萬公噸、占全台3成，是第一大產區，評鑑活動目的是由縣府把關，為消費者選出吃在嘴裡、甜在心裡，果肉纖維細緻、口感最佳的鳳梨，未來得獎果品也能方便消費者選購。

屏縣府農業處長鄭永裕強調，並非所有農友都能參與評鑑，為驗收業者品質管控，特地要求符合國家政策的3章1Q農民才能報名，最終有41組農民進入決賽，經產官學專家共同評鑑選出前3名及優選，另挑選出甜度最高的鳳梨獲頒為甜度王。

從賽事脫穎而出的廖學智去年名落孫山，今年捲土重來，從肥分濃度配合氣候進行微調，栽培管理也由錯誤中改善，讓他一舉奪冠；大學攻讀資管系的他，原本擔任電腦工程師，考量祖父租用農地長期閒置覺得浪費，6年前決定返鄉務農，家人一開始也不認同。

廖學智說，家人劈頭就罵，放著穩定工作不做，竟要投入靠天吃飯的農務，但他覺得台灣農業前景看好，因此積極到農改場學習技術，也向資深農民請益，配合外銷及國內拍賣場通路，如今年收入比起過去看漲3倍，也讓家人從質疑轉而支持。

拿下評鑑季軍、同時也是甜度王的呂瑞忠，一家三代種植鳳梨超過60年，他從國中就在田間幫忙，高職畢業後專心務農，被問到如何種出甜度高的果品？他透露，嘗試在種植過程中加入奶粉及蜂蜜，或許就是甜度能夠獲勝的關鍵。