美國人造肉廠商Beyond Meat、燕麥奶業者Oatly等植物性食品（plant-based food）產品市場規模已增至74億美元，寫下新高紀錄，但眼前的許多挑戰，使得這些企業拓展市場時面臨阻礙。

根據由植物性食品協會、Good Food Institute和聚焦健康領域的數據公司Spins收集的數據發現，美國2021年植物性食品零售額成長6.2％，其中植物奶占最大宗，零售額約達26億美元，占整體奶類零售消費的約16％，銷售最高的是杏仁奶，其次為燕麥奶。

去年植物肉銷售總計14億美元，約占整體肉品銷售的1.4％，以植物漢堡排最熱銷，但植物肉丸、人造雞肉產品的銷售全都增長。

根據調查，將近三分之二（62％）的美國家庭購買過植物性食品，約合7,900萬戶，當中以千禧世代與Z世代需求最旺盛。

儘管市場正在擴張，但一些大廠力推更多成長之際皆面臨難關。

Oatly執行長彼得森在3月坦言，「由於量產速度減緩以及轉向混合銷售管道，使我們第四季的毛利率受到影響。」

Cowen近日向客戶發布的報告提到，Oatly在全球的大規模產能尚未出現進展之前，股價可能不會太大變動。該公司今年以來股價累跌36％。

Cowen分析師指出，人造肉在許多方面都面臨挑戰，包括缺乏像乳糖不耐症這類挹注植物奶銷售增長的「內建需求」，許多消費者也沒有轉向人造肉的渴望。

Beyond Meat近日還有一些棘手問題，例如嚴酷天氣、餐飲業的需求挑戰、高層出走潮以及Impossible Foods等對手日增。

BTIG分析師表示，經通路調查後，發現Beyond Meat與麥當勞合作推出的McPlant三明治銷售低於經銷商預期。

Cowen強調，相信人造肉並非一時的風潮，未來的銷售規模也有機會與植物奶匹敵，「但目前市場接受度曲線仍比植物奶緩慢」。