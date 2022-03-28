清明祭祖人潮多，通往牛稠埔火葬場的道路實施交通管制。（水上分局提供／廖素慧嘉市傳真）

疫情趨緊加上清明節連假，祭祖掃墓分流，嘉義市火葬場及周邊民間納骨塔連續3周的周休湧現人潮，愈接近清明節人流愈多，交通尖峰期落在10時至11時之間，嘉義市立殯葬所開放民眾入塔，但管制塔內人數，只能在室外祭拜。

最近周休假日陸續有民眾到水上鄉牛稠埔的納骨塔、公墓祭拜祖先掃墓，水上分局派員管制交通動線紓解車潮，仍有官員民代要跑公祭被塞在路上，還有民眾抱怨管制哨、道路的指引告示牌設置不周延，以致跑錯地點，繞回原路再從分流節點出發，延誤了祭祖時間。

清明節將到，提前祭祖的民眾多。（廖素慧攝）

水上分局表示，因應祭祖掃墓進入高峰期，本月26、27日以及4月2日至5日共6天，執行車輛疏導管制勤務，從嘉義市南下或自白河北上，凡是要進入嘉雲寶塔、嘉義市立殯葬所及火葬場，都由縣道165線轉入縣道138線進入。

而要進入慈雲寶塔的車輛，不論南下或北行車輛，則統一由165線直行至義和保養廠路口再轉入縣道136線，136線有個T字路口有單向管制，只能出不能進，即只能從火葬場或慈雲寶塔出來。

水上分局表示，在165線沿途設有告示牌，民眾可能開車匆匆通過，沒有留意到沿路的指引牌，還有這段期間交通疏導執勤，若有民怨仍是以勸導為主。

嘉義市立殯葬管理所長盧春霖指出，自本月12日至27日連續3個周六及周日，以及清明節連假是祭祖掃墓人潮最多的時候，26、27日兩天就有約6200多人來祭祖，12、13日及19、20日也累計有5500多人，清明節連假會更多人。

盧春霖說，因應防疫，今年開放民眾不持香可以進入納骨塔，進塔的人達到100人時即管制人流，而祭拜仍要在塔外，祭拜的尖峰時段落在上午10時至11時，建議民眾可以提早到場。