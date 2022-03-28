敏惠醫專2006年創立牙體技術科，為台南市唯一培育牙體技術師的專科學校，目前在校的牙技科學生數近800位。（張毓翎攝）

敏惠醫專與遠東牙醫集團合作，培育牙技專業人才。（張毓翎攝）

在台南地區有10家分院的遠東牙醫集團，28日與敏惠醫護管理專科學校牙體技術科簽訂合作，搭配展翅計畫等多元助學方案，提供有酬實習給三、四年級在校學弟妹，推展「學以致用」精神，畢業即能順利投入就業職場。

敏惠醫專2006年創立牙體技術科，為台南市唯一培育牙體技術師的專科學校，目前在校的牙技科學生數近800位。

敏惠醫專牙體技術科主任王嘉慶表示，除了遠東牙醫集團，學校目前也和善化遠傳、永康大欣、新營卓越及高雄Abc聯盟等4家牙醫診所簽訂合作關係，提供牙技科同學實習機會，以深耕專業，培養產業所需人才，縮短學用落差。

敏惠醫專校長葉至誠表示，感謝遠東牙醫集團這次共同合作的心願，未來校方也會與院方會建立義診團隊，對偏鄉地區的民眾提供口腔醫學的良好服務，落實學校的社會責任。

遠東牙醫集團總院長林孟儒說，他認為學習過程中，除了「學」還要「練習」，藉由這次的簽約，期許讓牙技科同學們看到更多臨床上的運用。