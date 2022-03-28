第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間上午登場，新科影帝威爾史密斯（Will Smith）在典禮上不滿妻子光頭髮型被調侃，衝上台當眾掌摑主持人克里斯洛克（Chris Rock）；對此，兒子傑登史密斯（Jaden Smith）在推特上發文「這就是我們家的作風」，疑似力挺老爸的評論引起網友熱議。

本屆奧斯卡金像獎最熱門話題莫過於威爾史密斯與洛克。洛克在典禮上拿威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，但事實上，潔達蘋姬是因病才將頭髮剃光；此舉引來威爾史密斯不滿，當即衝上台怒甩洛克一記耳光，回座後仍怒氣難消痛罵「別用你的嘴喊出我妻子的名子」。

傑登史密斯於推特上發文，疑似力挺爸爸賞主持人巴掌，引起底下網友兩派論戰。（圖／達志影像）

據每日郵報報導，在頒獎典禮落幕後，兒子傑登史密斯在推特上發文，「這就是我們家的作風」，疑似力挺剛剛發生的掌摑事件；此外，報導稱，傑登史密斯還有一則已刪除的推文，內容稱他聽爸爸的演講聽到哭了。

傑登史密斯推文再度掀起熱議，底下網友各持己見，有網友認為威爾史密斯可以透過言語表達不滿，向主持人訴說脫髮症是一種很嚴重的情況，而不是暴力以對，「我認為獎項是他應得的，但無法贊同暴力行為」；但也有網友認為如果是家人當眾受辱，難忍憤怒衝上台也是能夠理解。

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

而女兒薇洛史密斯（Willow Smith）則尚未就此事公開發表評論，但持續在社群媒體Instagram上更新動態。

對於頒獎典禮上的意外插曲，奧斯卡官方表示，「學院不容許任何形式的暴力行為，這裡也恭喜每位得獎者，他們值得在這一刻獲得全世界同行及影迷的認可」。至於典禮上的衝突事件，洛杉磯警方也特別回應，稱涉案人克里斯洛克拒絕報案，若改變主意，將會調查完整事件。