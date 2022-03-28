新北地院今針對林秉樞案首次開庭，因案件涉及妨害善良風俗，採不公開審理。不過，林秉樞辯護律師認為該案應採公開審理，違反善良風俗部分並未具體說明，且其他案由僅是一般犯罪行為，該案件本就應該公開。但高律師團則堅決拒絕，認為公開會對受害者造成二度傷害，雙方開庭時對此產生爭辯。

林秉樞涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴、拍攝不雅照，新北地檢數今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪起訴。新北地院今召開準備庭，庭上並未針對案情細節進行討論，林秉樞、高嘉瑜律師團針對案件是否公開審理，展開激烈交鋒。

林秉樞律師團認為，林秉樞坦承犯下傷害等罪，但這僅是一般犯罪行為，沒有違反善良風俗問題，請求法官應該公開審理，若對照片有疑慮，可以不公開照片，若沒有採公開審理，將違反法庭公開原則。另外，林秉樞在開庭時也直指，不雅照片是高嘉瑜提供給大家，高律師團不希望公開審理，但對媒體宣揚、公開的正是他們。

不過，高嘉瑜律師團認為，若採公開審理是透過媒體二度傷害告訴人，質疑林態度不是真心想認罪，且林在庭上直指洗澡等不雅照片都是由高提供，這部分都是亂扯一堆。

林秉樞律師陳頂新表示，本次審理只有針對沒有閱覽到的證據提出閱覽需求，沒有針對哪些犯罪作認罪，對於客觀情節都會坦承。針對公開審理部分，確實與對方有不同想法意見，他認為法庭審理應該要進行公開，公開有其必要性，但公開不公開法官會做判斷，這部分法院之後會裁定。

陳頂新表示，林秉樞從頭到尾都是坦然面對，對被告造成傷害就是不對行為，但客觀事實有待釐清，林被羈押時政大課程沒辦法完成，被退學的事對他多少造成影響，任何人在這樣的狀況下不會好過，且他本身有精神疾病的問題，希望大家可以多少理解。