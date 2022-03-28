婚禮服務生端蛋糕「突踉蹌一下」 超慘悲劇新人嚇退1步（取自臉書「爆廢公社」）

婚禮出事啦！網路上瘋傳1段影片，1名婚禮服務生端著蛋糕走進婚禮時，當場因踉蹌跌倒、全身撲向地板，蛋糕就不偏不倚砸在臉上，新人嚇到退後一步；影片曝光逗樂不少網友，但也有網友直言超危險，先前才有蛋糕裡放竹籤，當場戳死壽星事件，也有人認為現場配樂竟如此剛好，質疑是作假。

臉書「爆廢公社」有網友分享1段影片，影片中1對結婚新人站在前方，旁邊走來1名穿著西裝背心、白襯衫，貌似服務生的男子「端著蛋糕」走進新人，沒想到該服務生剛走到前方，腳步突然踉蹌一下，跌倒後全身向前撲向地板，手中的蛋糕就硬生生、不偏不倚地砸在他臉上。

1名婚禮服務生端著蛋糕走進婚禮時，竟當場因踉蹌跌倒、全身撲向地板，蛋糕就不偏不倚砸在臉上，新人嚇到退後一步。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該服務生跌倒當下，2名新人紛紛嚇壞倒退1步，服務生則趕緊起身、跪坐在地上，手指蛋糕；原PO分享影片說「現在在訂蛋糕來得及送過來嗎？」也質疑是新郎準備的特別節目。

其他網友紛紛留言「其實這樣很危險，很多蛋糕裡頭有一些支撐的竹籤，插到腦袋就完了」、「想吃蛋糕要說」、「感覺摔倒的姿勢，跟現場的配樂，都是套好的」、「我是新郎的話，一定包一包紅包給他，笑到翻掉」、「訂蛋糕一定來不及，但新郎跟他釘孤支，應該是來的及」、「服務生：今天我生日，不用麻煩了 我自己來」、「服務員心裡陰影面積」、「這該包紅包，謝謝他增加婚禮的色彩」。