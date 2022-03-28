前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國，26日獨自到三峽滿月圓登山失蹤，女兒報案並懸賞100萬請求協尋，且聯繫上多次找到山難者的捷克跑山獸羅培德（Petr Novotny）請求協助。羅培德表示曾在該處辦過比賽，大部分地區都熟悉，更指出頭3天內是最佳搜尋時間，一定要把握，因此他連夜從埔里北上加入搜救。
蔡進國於三峽滿月圓登山失蹤、請求協尋消息昨（27日）晚開始在臉書登山社團傳開，不少山友建議聯絡跑山獸，有網友在《靠北登山大小事》留言回覆，指蔡的女兒已聯繫上羅培德，並貼出羅培德於晚間8點多的回覆訊息，表示曾在該區域多次辦比賽，大部分地區都熟悉，羅培德並指出頭3天是最佳搜尋時機，因此他預計凌晨3點從埔里開車北上。
而根據新北市消防局說明，今日（28）至下午3點50分仍未尋獲蔡進國，目前各界全力協助搜索，警消派出40人，義消20人、山難救助協會7人、林務局2人，搜救共分7條路線，包括雲森瀑布、中坑產道、熊空南山O型路、森林小舖、蜜蜂世界、拉卡山，另外請3人沿產業道路搜索路上。
據了解，昨日變天下雨變冷，蔡男又是輕裝上山，最怕遇到失溫狀況，因此有可能躲在山洞等避雨處，消防人員已沿山路、水路搜尋。
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