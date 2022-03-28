大陸國家發改委等部門28日公布關於推進共建「一帶一路」綠色發展的意見。其中提出，鼓勵企業開展新能源產業、新能源汽車製造等領域投資合作，推動「走出去」企業綠色低碳發展。鼓勵企業赴境外設立聚焦綠色低碳領域的股權投資基金，通過多種方式靈活開展綠色產業投資合作。

華爾街見聞報導，根據「意見」，鼓勵深化綠色清潔能源合作，推動能源國際合作綠色低碳轉型發展。鼓勵太陽能發電、風電等企業「走出去」，推動建成一批綠色能源最佳實踐項目。深化能源技術裝備領域合作，重點圍繞高效低成本可再生能源發電、先進核電、智慧電網、氫能、儲能、二氧化碳捕集利用與封存等開展聯合研究及交流培訓。

此外，「意見」還提到要持續優化貿易結構，大力發展高品質、高技術、高附加值的綠色產品貿易。加強節能環保產品和服務進出口。

加強綠色技術科技攻關和推廣應用，強化基礎研究和技術布局，加快先進適用技術研發和推廣，鼓勵企業優先採用低碳、節能、節水、環保的材料與技術工藝等。