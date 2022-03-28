大部分人都會用洗衣機，不過可能很多人都不知道，洗劑該什麼時候放才對，一名女大生表示，覺得用洗衣球很方便，不過最近被媽媽糾正才驚覺，原來她活了20年才知道洗衣的正確步驟。

這名女大生在網路論壇《Dcard》表示，她自己覺得用洗衣球洗衣服很方便，不用每次拿一大罐洗衣精或洗衣粉，有時候太重不小心還會倒過頭，不過前幾天媽媽來跟她住，看到她在洗衣服時立馬在旁邊糾正。

原PO指出，原來洗衣球的正確用法，是要先丟洗衣球，然後再丟髒衣服，她坦承自己之前都是有丟就好，還好沒有洗不乾淨，好奇詢問大家都知道正確的使用方式嗎？還是跟她一樣一直都用錯？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「我也是先丟衣服耶！長知識了」、「先丟洗衣球，應該是因為讓它有水蓋過，也有時間溶解」、「原來如此」、「所以你一直以來都沒有把衣服洗乾淨對嗎」、「還好原PO沒發生殘留悲劇」。

有網友PO出包裝袋上的說明。(圖/截自Dcard)

有網友PO照指出，根據包裝袋上的說明，本來就是要先丟洗衣球，如果洗衣球最後才丟，有可能會隨著衣服浮起來，導致溶解不完全；此外，先丟洗衣球還可以靠衣服下墜的力道，提前把洗衣球弄破，或者靠衣服濕掉的重量把洗衣球壓破，不然很有可能會黏在衣服上。

還有網友分享慘痛經驗表示，有一次就是因為懶惰，沒有先丟洗衣球，結果洗衣球最後就黏在男友的四角褲上了。有內行人建議，其實除了洗衣球，任何洗劑都要先完全溶於水再丟衣服，這樣衣服比較不容易殘留洗劑，或導致刺激皮膚。