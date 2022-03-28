當傳統的歌仔戲遇上新興的非同質化代幣（NFT），成立93年的明華園總團攜手宏達電（HTC），一起打造歌仔戲元宇宙，推出「海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」，預計4月10日上市，內容包括漫畫家韋宗成設計的動漫版《海賊之王》、當家小生孫翠鳳所飾演的男主角、兩套女主角造型，以及隱藏版霸王卡等。

孫翠鳳表示，這次是聽了女兒、明華園總團執行長陳昭賢的解釋，才了解這新興內容，也等於是為傳統歌仔戲尋找一個全新的平台。實際拍攝之後，感受到和演歌仔戲、拍電影都很不一樣，一個角色的各種喜怒哀樂表情，必須要不斷地拍攝。

孫翠鳳表示，拍到後來感覺像是要人格分裂了，但還是要做到最好，「拍攝過程很嚴格，他們說內容出去後會永久珍藏，所以需要錄各種表情，我就這樣被『騙』演了無數次，每種都是他們想要珍藏的，拍攝的過程真的很辛苦很累。」

陳昭賢表示，對於傳統表演藝術而言，NFT可說是一種全新的形式，「歌仔戲並不專屬於哪個世代，希望能藉由此次在VIVE BYTES上推出的《海賊之王》珍藏版NFT以及即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值，也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態，並希望能拋磚引玉，引領傳統藝術進入元宇宙，共同開創台灣傳統藝術新紀元。」

未來數位總經理韓京岳觀察，韋宗成長期與明華園總團合作，並將傳統藝術與動漫相結合，「這次由他創作二次元版《海賊之王》並製作成NFT意義重大。國內畫家對NFT發行需求日益增多，期待能藉由本次合作，帶領台灣畫家進入元宇宙，賦予作品第二生命。」