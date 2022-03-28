龍燈-KY因合併 預計4/27停買、5/3起下市 19:252022/03/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，龍燈-KY（4141）因將進行合併，其上市有價證券自4月27日起停止買賣，最後交易日為4月26日，並訂於5月3日起終止上市。籠燈-KY 28日股價收在25.95元小跌0.19％。 采鈺和北極星藥業-KY上市案過關 股價強漲5％上下 投信認養股 季底作帳、結帳行情兩樣情 #龍燈-KY #下市 #因合併 #停買 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雅茗-KY陸市場以輕資產再出發 今年拚重回獲利軌道 19:022022/03/24 財經 《其他股》中租2月獲利創次高 法人續看讚後市 16:492022/03/24 財經 兩檔高價股 法人按讚拚成長 23:042022/03/24 財經 新普去年大賺34.5元 將發出48.09億元股息 18:262022/03/24 財經 外資重倉股季底作帳行情 悲喜兩樣情 14:192022/03/28 財經 英特磊去年每股賺2.45元 擬派息1.5元 16:222022/03/24 財經 永冠-KY23日法說會 3月出貨目標不變 12:032022/03/23 財經 茂林-KY上海廠停工4日 影響不大 12:232022/03/28 財經 精銳Sky One 奪南屯豪宅之冠 04:102022/03/25 產業特刊 《半導體》高毛利訂單吃補 IET-KY今年獲利看強 08:082022/03/25 財經 譜瑞-KY 今年拚賺八個股本 04:102022/03/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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