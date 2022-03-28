證交所指出，龍燈-KY（4141）因將進行合併，其上市有價證券自4月27日起停止買賣，最後交易日為4月26日，並訂於5月3日起終止上市。籠燈-KY 28日股價收在25.95元小跌0.19％。

采鈺和北極星藥業-KY上市案過關 股價強漲5％上下
投信認養股 季底作帳、結帳行情兩樣情
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