蔡依林出席「愛從1開始 罕你一塊照亮夢想」全聯公益活動。（鄧博仁攝）

在台灣有超過1萬8000個罕見疾病的家庭，7成以上無法治癒。全聯「愛從1開始」零錢捐活動，第二季與財團法人罕見疾病基金會合作，展開「罕病弱勢兒童助學培力計畫」，今（28）日舉辦「愛，從1開始」記者會，特別邀請天后Jolin蔡依林共同為罕病孩童發聲，與罕見疾病基金會創辦人陳莉茵、罕見疾病基金會執行長陳冠如、全聯佩樺基金會董事張宜君，及全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵，一同邀請民眾響應「全聯零錢捐」計畫，呼籲大家在全聯門市投零錢做公益，也可以利用PX Pay捐出福利點數。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台超過千家的全聯門市皆有設置「愛心零錢箱」協助募款，提供民眾小額捐款的便利管道，也提供PX Pay愛心捐款平台，現在PX Pay已突破800萬次下載，利用通路力量，呼籲民眾用PX Pay也可以輕鬆捐出福利點數做公益。全聯也率先捐出1000萬點福利點數（等同於現金100萬元）來響應零錢捐活動，希望帶動全民一起做公益。

今年全聯和罕病基金會的合作，邀請罕病孩子提供自己的畫作，共推出21款限量藝術咖啡杯套，將於全台全聯門市限量索取。希望社會大眾看到孩子的努力。

蔡依林出席「愛從1開始 罕你一塊照亮夢想」全聯公益活動。（鄧博仁攝）

蔡依林示範PX Pay APP使用方法，教導民眾使用全聯電子支付PX Pay進行點數捐。（全聯提供）