威爾史密斯（Will Smith）為第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮締造兩項創舉，除了好消息是他順利奪下最佳男主角，幾分鐘前，才因為在台上賞了主持人克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，成為奧斯卡首齣暴力事件，一舉挽救低迷收視率，也讓台下其他影星看了傻眼。消息人士透露，威爾史密斯對克里斯洛克的怒火早在2016年就被點燃，如今醞釀了5年得以一次發洩。
根據外媒報導，兩人的心結可以追溯到2016年第88屆奧斯卡頒獎典禮，同樣是場萬眾矚目的盛會由克里斯洛克主持，威爾史密斯也同樣為了替妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）打抱不平，唯一不同的是，沒有真的上演全武行。儘管好萊塢努力讓所有作品多元化，但潔達蘋姬當年以一句「奧斯卡還是很白」而抵制，主持人因此在典禮上克里斯洛克冷言嘲諷說道:「她(潔達蘋姬)不能抵制自己沒被邀請參加的事情。」甚至自以為幽默的比喻，「她不滿奧斯卡就如同本人我無法接受蕾哈娜的內褲。」此話一出，惹得威爾史密斯很不爽，怨念從此埋下伏筆。
今天，克里斯洛克不改嘴砲風格，繼續對台下頂著光頭造型的潔達蘋姬開玩笑，評論她像在演《魔鬼女大兵》，同時引來威爾史密斯一連串的飆罵髒話，忍無可忍之際，怒氣沖沖走到台上對他揮了一巴掌，大喊:「不要把我老婆的名字放進你嘴巴裡!」說完悻悻然回到座位上繼續大吼。
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