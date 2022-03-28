威爾史密斯暴怒衝上台揍人！ 奧斯卡轉播緊急消音

威爾史密斯（Will Smith）為第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮締造兩項創舉，除了好消息是他順利奪下最佳男主角，幾分鐘前，才因為在台上賞了主持人克里斯洛克（Chris Rock）巴掌，成為奧斯卡首齣暴力事件，一舉挽救低迷收視率，也讓台下其他影星看了傻眼。消息人士透露，威爾史密斯對克里斯洛克的怒火早在2016年就被點燃，如今醞釀了5年得以一次發洩。

根據外媒報導，兩人的心結可以追溯到2016年第88屆奧斯卡頒獎典禮，同樣是場萬眾矚目的盛會由克里斯洛克主持，威爾史密斯也同樣為了替妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）打抱不平，唯一不同的是，沒有真的上演全武行。儘管好萊塢努力讓所有作品多元化，但潔達蘋姬當年以一句「奧斯卡還是很白」而抵制，主持人因此在典禮上克里斯洛克冷言嘲諷說道:「她(潔達蘋姬)不能抵制自己沒被邀請參加的事情。」甚至自以為幽默的比喻，「她不滿奧斯卡就如同本人我無法接受蕾哈娜的內褲。」此話一出，惹得威爾史密斯很不爽，怨念從此埋下伏筆。

Oscars so white. I was reluctant to post, because some think I'm taking sides. But basically just pointing out it's not the first time he called out Jada at Oscars. There could be other instances I'm not aware of. https://t.co/HyKwq82feC — @mamanem (@mamanem6) March 28, 2022

今天，克里斯洛克不改嘴砲風格，繼續對台下頂著光頭造型的潔達蘋姬開玩笑，評論她像在演《魔鬼女大兵》，同時引來威爾史密斯一連串的飆罵髒話，忍無可忍之際，怒氣沖沖走到台上對他揮了一巴掌，大喊:「不要把我老婆的名字放進你嘴巴裡!」說完悻悻然回到座位上繼續大吼。