莊知恆的「馬克白效應」，引領觀者在慾望中告解，追尋平衡與永恆。（姚志平攝）

「寶藏巖光節」活動走進村落，「風聽-2022-T」在綠野地上隨著風的動態變化，回應展覽核心對永續的提問。（姚志平攝）

「寶藏巖光節」活動入夜後遊客如織。（姚志平攝）

「寶藏巖光節」活動，民眾四處漫遊欣賞。（姚志平攝）

寶藏巖的美，在不經意的轉角處都是民眾拍照打卡的點。（姚志平攝）

王子昀的作品「回到中心點」。（姚志平攝）

張仲濰的動力機械作品「恍」，在視覺成像的明暗變化中利用光的線條，折射人們內在的精神與意向。（姚志平攝）

黃豆泥和凌宗廷的作品「寶藏／道」，連結虛擬藝廊與NFT平台，嘗試透過多面向的串聯與轉移，讓來自各宇宙概念的 彼此，在存在與不存在之間共同連結擺盪。（姚志平攝）

賴俊廷的作品「似人非人-HAOS人類知覺解放計畫-邊境13號實驗室」跳脫五感，以「電覺」探討知覺之於真實與真相之間的矛盾。（姚志平攝）

以「未來在此發生」為主題，一年一度的2022「寶藏巖光節」日前正式展開，集結12組藝術家及團隊參與，帶領觀眾自現時的此刻，共同描繪未來彼刻的模樣。 原與元宵燈會響應共生的寶藏巖光節，從創產之初便飽含眾人的想望，透過光節為載體，一次次向外訴說其內涵。

繼2020年 「相依的總和」探索共生的關係，到2021年「棲息在光中」從家的意義出發，2022年在持續面對COV1D-19、戰爭、難民、極端氣候的課題之中，選擇回到起點，以「未來在此發生」為題旨，邀請藝術家姚仲涵共同策劃，在統整過去的感覺經驗下，藉由真實與虛擬的錯落，帶領參觀者面向未來，關注我們身處之境、所在之地；同時思考材料與創作者之間的關係，在製造的過程中，彼此是否有機會產生低度而循環的對話可能，並將對世界的感知融合個人觀點，以創作形式貼近彼此的生活。

雖然開幕派對及各項表演因雨取消，但越晚越多民眾頂著小雨到場漫遊參觀，現場並有各式攤位供民眾選購商品或飽餐一頓。