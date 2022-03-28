以「未來在此發生」為主題，一年一度的2022「寶藏巖光節」日前正式展開，集結12組藝術家及團隊參與，帶領觀眾自現時的此刻，共同描繪未來彼刻的模樣。 原與元宵燈會響應共生的寶藏巖光節，從創產之初便飽含眾人的想望，透過光節為載體，一次次向外訴說其內涵。
繼2020年 「相依的總和」探索共生的關係，到2021年「棲息在光中」從家的意義出發，2022年在持續面對COV1D-19、戰爭、難民、極端氣候的課題之中，選擇回到起點，以「未來在此發生」為題旨，邀請藝術家姚仲涵共同策劃，在統整過去的感覺經驗下，藉由真實與虛擬的錯落，帶領參觀者面向未來，關注我們身處之境、所在之地；同時思考材料與創作者之間的關係，在製造的過程中，彼此是否有機會產生低度而循環的對話可能，並將對世界的感知融合個人觀點，以創作形式貼近彼此的生活。
雖然開幕派對及各項表演因雨取消，但越晚越多民眾頂著小雨到場漫遊參觀，現場並有各式攤位供民眾選購商品或飽餐一頓。
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