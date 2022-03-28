Jolin今出席公益記者會。（鄧博仁攝）

蔡依林（Jolin）今（28日）出席「愛從1開始．罕你一塊照亮夢想」公益記者會，提及疫情期間放假充電，Jolin開心自己從中獲得許多幸福的能量，不再像以前總為了作品焦慮萬分，她笑說：「社群網站沒見到我，代表我真的過得很開心。」之前傳她巡演有望年底重返小巨蛋，Jolin坦言有此規劃，但確切時間未定。

她的「Ugly Beauty」演唱會北高共演出17場，之後因疫情影響停擺，Jolin透露公司希望這套巡演有個完美結尾，但她一開始其實有點排斥，「不是很多人都看過了？有一種差不多可以了的感覺」，但面對大批粉絲敲碗加場，加上公司鼓勵，她因此回心轉意，只不過目前首要目標仍是推出新專輯。

Jolin今在活動現場暖心與病童互動。（鄧博仁攝）

但新專輯進度緩慢，Jolin幽默形容猶如「產前憂鬱」，期間一度找不到自己想要的聲音、心情陷入沮喪，「我是憑感覺，沒辦法硬擠」。雖專輯卡關，但她這幾個月「認真過生活」，除了上山走走也學習打毛線、射箭。

至於感情狀態？Jolin直呼目前沒有對象，但即便沒有談戀愛，仍要為自己感到幸福，不要把別人給予的幸福放在第一位。提到大S和具俊曄相隔20年重逢的浪漫故事，蔡依林直呼「好可愛」，不過她20年來換過多次電話號碼，笑稱初戀男友想找也找不到她。

Jolin此次受邀與罕病兒童一起做蛋糕、拍片，最開心能與孩子們一起唱歌跳舞，只不過孩子們點的不是她的歌，Jolin大方笑說：「我本來想唱自己的歌，沒想到孩子們要聽JJ的歌，為了證明自己的好歌聲就唱了JJ的〈記得〉」。這次蔡依林的公益活動與全聯合作，民眾可透過門市以零錢捐的方式一同響應。