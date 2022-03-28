俄烏戰爭爆發後，多國擔心受國際制裁俄羅斯的波及，紛紛與莫斯科劃清界線，僅印度等少數國家與俄羅斯維持正常貿易往來，印度除了加碼買進俄國原油，還打算增加進口俄國焦煤。

大宗商品數據與分析公司Kpler的資料顯示，共載有約600萬桶俄羅斯原油的5艘油輪，從3月陸續開往印度，準備4月卸貨，這些數量幾乎是去年全年的一半。以往印度多半向

沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、奈及利亞等國購買原油。

業界觀察家指出，俄羅斯原油以空前的折扣價求售，吸引印度加碼買進。儘管印度這種趁機撿便宜的做法令美國不滿，總統拜登曾表示，印度對俄羅斯採取行動時立場不堅定，但印度似乎不在意，反而宣佈要擴大購買俄羅斯其它能源產品。

印度鋼鐵部長Ramchandra Prasad Singh周日（27日）宣布，印度計劃將俄羅斯焦煤進口量提高一倍，並透露該國已進口450萬噸焦煤。根據Kpler的資料，3月最起碼有106萬噸焦煤和燃煤運往印度港口，也是2020年1月以來最多。