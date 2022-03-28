即將在4月29日掛牌上櫃、清潔服務占營收比達75.6％的信實（6721）董事長楊文榮28日指出，上半年在取得台北捷運高運量捷運車站，共6.17億元的清潔維護合約後，預期，2022年的營運一定可維持成長。

已被天下雜誌列入台灣服務業前500大公司的信實，2021年營業額達22.16億元，每股稅後盈餘EPS為5.44元。董事會並決議，今年每股將配發4元現金股利。

楊文榮指出，信實提供從物業管理、清潔服務、機電空調維護及保全監控等一條龍服務，在產業中有競爭優勢，以109-111年國內六大機場清潔維護招標案，信實在得標金額就占了94.32％。

信實近四年來，每年營收都以6-11%的幅度穩建成長，楊文榮指出，因行業別，信實不可能像電子科技產業景氣有大起大落。信實每年都是以「穩扎穩打」的營運策略，讓信實的營業額在五年內，成長了近一倍。

對於未來的營運方向及前景，楊文榮指出，導入科技與業務結合，將是公司未來必須要走的方向。

近期，信實已與工研院合作開發「AI智慧清潔機器人」；並獲經濟部研發專款補助開發「NB-IOT 智慧廁間」；並導入「AI割草機器人」。

楊文榮強調，信實雖是台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司；但，將持續導入科技及創新服務，邁向「智慧物業管理」，創造高利潤成長。