中信銀行自2019年起攜手台灣麥當勞推出中信卡獨家刷卡優惠活動，受到廣大卡友歡迎，年成長驚人！中信銀行指出，據中信銀行內部資料，麥當勞餐廳刷中信卡活動已推出三年，刷卡金額仍持續成長，2021年年成長率超過40％，其中又以冰氛日活動廣受卡友喜愛，三年來已送出超過80萬張蛋捲冰淇淋兌換券。

中信銀行指出，2022年除了延續好評不斷的冰氛日活動，周一刷中信卡（含簽帳金融卡）單筆消費滿新臺幣99元（含）即送蛋捲冰淇淋兌換券，中國信託銀行另觀察國人對咖啡的需求持續增長，看好「黑金」消費力，首度推出卡友那堤日，即日起，周一持中信卡（含簽帳金融卡）消費不限金額，贈經典那堤買1送1優惠券，加碼滿足中信卡友的需求。

中信銀行表示，今年持續推出冰氛日活動，即日起至今年12月31日止，每周一刷中信卡（含簽帳金融卡）單筆消費滿新臺幣99元（含）即贈蛋捲冰淇淋兌換券乙張，刷中國信託LINE Pay卡再享LINE Points 3％回饋（每人每月回饋上限100點）。

此外，中信銀行觀察發現，近年國人對咖啡需求持續增長，今年1至2月，中信卡友於咖啡連鎖商店的刷卡金額年成長20％，其中以20歲至40歲族群需求最高，佔比近六成，因此中信銀行今年特地加碼，於麥當勞餐廳推出中信卡友那堤日。即日起至今年6月30日止，每周一至麥當勞餐廳持中信卡（含簽帳金融卡）刷卡消費不限金額，贈中杯經典那堤買1送1優惠券乙張。