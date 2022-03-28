俄羅斯總統普丁日前發動「特種軍事作戰」入侵烏克蘭，戰事爆發逾一個月，俄烏衝突何時結束也成全球關注焦點。而隨著戰爭爆發，有不少預言都被挖出，據《每日星報》（The Daily Star）報導，467年前的古書就曾記載，2022年歐洲將發生一場戰爭。保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」更曾提到，俄羅斯將「除掉一切」，成為世界的主宰。對此，名嘴謝寒冰看完預言直呼「龍婆說的是誰，說真的沒人知道」。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導， 盲眼龍婆曾準確地預測911恐攻、英國脫歐，她的預言更被認為有高達85%都能命中。「盲眼龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga），1979年與作家瓦倫（ValentinSidorov）會面時就曾預言：「一切都會融化，就像冰一樣，只有他保持不變–弗拉基米爾的榮耀，俄羅斯的榮耀」，同時也警示：「俄羅斯極端分子將對歐洲發動戰爭，沒有人能阻止俄羅斯。路途上一切都會被他除掉，沒有任何東西會剩下，俄羅斯有一天會接管世界，會成為世界的主宰」。

謝寒冰28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，龍婆的預言非常有趣，他所提到的名字「弗拉基米爾」，烏克蘭總統澤倫斯基名字也有，而這個名字在斯拉夫語系中，是很常見的，聽起來就很像。所以，她講的到底是誰？大家都不知道，只能說，這個預言大家聽聽就好，看時事的演變比較重要。

對於俄軍宣稱近期在俄烏戰場取得一個「重大戰果」，稱奪取了一個烏克蘭首都基輔的一個烏軍祕密地下碉堡，並在碉堡內破獲烏軍的部署計畫，謝寒冰則認為，若事情假若真是這樣，那基輔將對俄羅斯沒有秘密可言了，因為全部被俄軍所掌握，但真相究竟如何，台灣方面恐怕也沒人知道，畢竟雙方現在正大打宣傳戰。

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