3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分，首先對浦東進行封城，4月1日5時解封；4月1日3時起，浦西封城， 4月5日3時解封；封城期間，所有人足不出戶。

上海先前堅持「動態清零」，不願像深圳那樣全面封城，並宣稱上海封城恐「影響世界經濟」，但隨著疫情急速惡化（3月27日新增確診3500人，其中3450人無症狀），上海當局終於宣布分區封城。

台商小威（化名）為了孩子上小學，3月初從浦東搬到浦西的徐匯區，誰曉得剛搬進新家，就因為鄰近小區有確診，連帶被隔離17天，而且至今不曉得何時解封。

上海當局28日宣布，浦西將於4月1日封城、4月5日解封，但這只是大範圍的規定，目前小範圍規定是「街道每日新增確診必須少於5人」才有條件解封，所以小威還是不知何時可以解封。

由於小威所在的小區沒有確診，因此，他每天可以下樓在小區內活動，但生活所需都必須仰賴外賣，肉類可以冷凍因此尚不缺乏，但青菜不能久藏，現在快吃完了，上網訂購，所有平台每天供應的蔬菜不但貴而且幾乎都是秒殺，很多人都搶不到菜。

這次封城對上海人的心理衝擊特別大，小威定居上海已經18年，從來沒有遇過停電，這些年台灣動不動就大停電，曾經讓他覺得到上海定居的決定是對的；還有，台灣做一次核酸檢驗要台幣6、7千元，而大陸一次只要人民幣40元，相當於台幣180元，讓去年回台探親返滬必須在台灣先做核酸檢驗的小威大嘆「還是大陸好」。

但上海這次防疫工作，讓小威大感意外，不解為何不在疫情剛爆發時，就像深圳一樣全面封城14天，徹底清零，非要搞「分區動態清零」，造成疫情一發不可收拾。

不只小威，大陸近日的社交平台都在討論上海和深圳的防疫成敗，很多人對於上海不在第一時間就下決心封城檢疫，大感不解。

由於疫情已經擴散，而且八、九成確診者都是無症狀，更讓防疫工作雪上加霜。一位住在浦西古北的台商小胡，因為從事醫療器材買賣而了解到，上海當局已經備齊4到6周的核酸檢驗試劑數量，可見疫情不太可能在4月5日浦西解封後就全面緩解。