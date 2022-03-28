大陸資通訊設備大廠華為28日公布2021年全年業績。華為輪值董事長郭平在會上重申不會造車，華為已與300多家汽車領域的合作夥伴建立了合作關係，會利用其技術與汽車行業深度融合。此外他還說，將持續加大吸納人才，預計2022年將招聘1萬名應屆畢業生。

華爾街見聞報導，華為28日下午舉行業績說明會，郭平在會上表示，要解決華為的問題需要靠人才，華為在任何時候都會加大吸收人才、特別是頂尖人才。郭平表示，2020年至2021年，華為招聘了約2.6萬名應屆畢業生，其中300多人被華為定義是「天才少年」。2022年，華為計畫招聘1萬多名應屆畢業生。

另外，郭平還表示，目前搭載鴻蒙系統HarmonyOS的華為設備超過2.2億台，他還表示，目前華為暫無計畫在海外推出搭載HarmonyOS的手機。

對於是否會自建晶片工廠解決晶片供應的問題，郭平表示，晶片斷供對華為手機業務影響很大，但面向企業的To B業務現在還有保障。在消費者業務方面，郭平表示，華為在重點拓展可穿戴、全屋智慧等新領域。