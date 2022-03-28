台灣三井不動產（股）28日宣布，4月1日起將進行經營層人事異動，包含現任董事長兼總經理下町一朗、三中港奧特萊斯（股）公司暨三南奧特萊斯（股）公司董事總經理藤野隆史、和苑三井花園飯店台北忠孝總經理戶田真人等4人，完成台灣階段性任務，將調任回日本。

三井不動產集團於2014年進軍台灣市場，2016年開出第一家MITSUI OUTLET PARK林口店，並為落地在地化同年正式在台灣設立登記現地法人公司「台灣三井不動產（股）公司」（以下簡稱台灣三井不動產），展開近幾年跨產業以及跨區域性的投資開發計畫，首任董事長兼總經理下町一朗，正是重要推手，在此期間開出台中港outlet、台南outlet，簽訂區域型購物中心LaLaport三據點、飯店事業、住宅事業等。

下町一朗在台任期6年間，推動台灣三井不動產的開發事業擴及到台灣北中南，返國後將持續在專業領域上發揮，就任日本國內三井不動產商業管理公司取締役兼常務執行役員，主要職務為推動都心型商業設施營運本部長，台灣三井不動產董事長職務則由現任日本國內三井不動產應用方案事業本部事業開發部長久一康洋接任。