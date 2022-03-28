投資壽險公司需要「長期抗戰」。南山人壽副董事長尹崇堯28日透露，今年會向金管會申請發放現金股利，且已提出接軌保險會計IFRS17與新清償能力指標ICS相關財務計畫。即按照金管會日前訂下的前提，潤成投資在2011年8月入主南山人壽逾10年後，今年有機會首次拿到現金股利。

1983年次的尹崇堯在南山境界風暴後接任代理董事長、之後出任副董事長，28日首度面對媒體談到2023年就是南山人壽成立60週年，希望新南山在保障型商品、健康險、健康守護圈等轉型能更明確，從「好險，有南山」轉為「健康，有南山」。

尹崇堯並替自己父親潤泰集團總裁尹衍樑澄清，強調尹衍樑投資南山人壽絕對不是「短期投資」，是對南山有很大期許與期待，會「長長久久的經營」。

2021年資本市場出現百年難得一見的多頭行情，南山人壽去年自結稅後獲利近597億元，創歷史新高，今年將向金管會提出發放現金股利的申請，爭取金管會同意；而先前金管會主委黃天牧表示，會讓壽險公司的股利政策能適度反應去年的獲利，保險局長施瓊華則開出條件，若壽險公司接軌IFRS17等的準備金提列充足或有後續財務補強計畫，今年可以允許現金股利「多發一點」。

南山人壽從2012年到2021年合計共賺逾2,727億元，但除了今年仍未確定外，其餘九年，有五次未分配盈餘，四次是分配股票股利，亦即盈餘轉增資，共達305億元，也讓南山人壽的實收資本額拉高到1,382億元，是壽險業第一大。

潤成投資南山人壽今年將滿11年，除了沒拿過現金股利外，還現金增資過二次，共逾290億元，若含當初買南山人壽支付的21.6億美元及相關成本，投資可能已逾千億元，今年才可望拿到現金股利。