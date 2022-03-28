「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」台灣時間28日上午落幕，本屆話題度最高的莫過於甫奪影帝威爾史密斯（Will Smith）衝上台狠揍克里斯洛克（Chris Rock）。資深媒體人黃暐瀚以「各盡其責」、「各有立場」和「各取所需」三句話來形容整個事件的經過和影響。

黃暐瀚28日在政論節目《國民大會》中表示，威爾史密斯怒甩克里斯洛克一巴掌，引發全世界高度關注，兩人都是資深演員，事情發生後現場的提名人都在笑，認為這是不是一個哏？而克里斯本來就以毒舌著稱，他惹怒過李安和林書豪等人，也嘲諷過裘德洛。

黃暐瀚認為，克里斯洛克的發言，和威爾史密斯的行為，是「各盡其責」，主持人本來就是毒舌，他在台上講的笑話可能會踩紅線，是經過整個團隊討論過的，不是自己亂講，「他既然講這個，表示大會同意他講」，但當事人聽了不高興，於是威爾史密斯就動手打人。

黃暐瀚指出，這件事件當中，大家「各有立場」，在這狀況下，他們表達出憤怒，也撐高了收視率，且奧斯卡頒獎典禮很久沒有收視率了，所以也是「各取所需」。不過，威爾史密斯第一次拿到奧斯卡金像獎的最佳男主角，不知道獎項會不會被收回。

此外，典禮結束後，影藝學院發出官方聲明表示：「不容忍任何形式的暴力，這裡也恭喜每位得獎者，他們值得在這一刻得到全世界同行和影迷的認可。」洛杉磯警察局也特別回應：「得知奧斯卡典禮發生2人的意外事件，但涉案人員克里斯洛克拒絕向警方報案，如果當事人改變想法，我們將會調查完整事件。」