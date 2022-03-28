阿達結合公益推出三款吉娃娃梗圖的NFT。（Unite.io提供）

大學念財金系的阿達從股票、基金到投資餐酒館都眼光獨到，對於最近正夯的虛擬貨幣、NFT也有研究的他，提前為自己佈局元宇宙經濟，在去中心化創作者平台Unite.io，推出個人虛擬貨幣「$DADA達達幣」，號召粉絲可以在平台上透過達達幣搶先購賣他推出的所有作品，甚至有獨家好康可拿。

阿達透露目前收藏的NFT多半是自己熟悉的朋友所發行，如網路插畫家洋蔥、陳零九以及杰倫熊等。面對虛擬投資市場，阿達透露自己目前投資了80萬左右，這次會推出達達幣，主要希望開創藝人經營自身經濟全新模式，也希望身為作者的自己跟粉絲透過時下流行的虛擬世界話題做互動交流，並期望創造共享收益、分享作品所有權，因此萌生了發行個人虛擬貨幣的念頭。

阿達特別結合自己的個人新推出的虛擬貨幣做一波跨界萱傳，粉絲只在Unite.io平台上新登錄用戶，就可以免費獲得配合單曲〈吉娃娃〉推出的三款可愛吉娃娃哏圖「好吉了系列NFT」中的其中一款，MV還與台灣動物保護公益單位「吉娃娃長期照護協會」合作，找來真實的吉娃娃演員拍攝，希望藉由音樂讓大家能更關注流浪動物。