勞動部長許銘春（見圖）28日出席立法院衛環委員會。（趙雙傑攝）

桃園大潭電廠工程日前發生多名移工群聚感染新冠肺炎，勞動部長許銘春28日實地前往集中檢疫所關懷隔離移工並發送防疫包。許銘春表示，勞動部已推出相關防疫應變措施，提醒周邊地區的雇主、仲介公司、移工及其經常出入場所等人員，特別注意自身健康狀況，並加強落實防疫措施。

許銘春表示，勞動部配合指揮中心及新竹縣政府，已調遣雙語人員協助確診移工疫調；另為避免移工進出確診者曾到過的場所染疫風險，依地方政府發布的確診足跡，運用多國語跨國勞動力權益維護網站、[email protected]移點通等多元宣導管道以移工母語全面宣導。為使隔離移工安心檢疫，許銘春特別前往集中檢疫所實地關懷隔離移工並發送防疫包，同時呼籲移工注意自身健康狀況，有健康問題請立即反應，隔離期間會要求雇主照付薪資，請移工朋友放心。

勞動部再次呼籲移工，戴口罩，勤洗手，配合實聯制，儘量減少不必要外出，留在工作廠區或宿舍，遵守防疫指示，保護自己，如有身體不適儘速就醫，如有症狀或接觸史請儘速到當地篩檢站快篩。勞動部並請雇主及仲介善盡照顧責任，注意移工身體狀況，即時尋求醫療協助，做好隔離措施。

移工朋友如有防疫問題可洽「1955」諮詢專線，也可以利用「[email protected]移點通」下方的文字客服，由真人母語服務。請移工朋友務必減少外出，一起保護自己、共同防疫！