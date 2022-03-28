第94屆奧斯卡金像獎台灣時間今(28)日上午（美國時間27日晚間）頒獎完畢，按慣例搶先奧斯卡一日公布的爛片獎「金酸莓獎」昨(27)日頒發（美國時間26日），入圍名單包括最爛影片、導演、男女主角、男女配角、劇本等9獎；其中《黛安娜王妃：音樂劇》被認證年度最爛的大熱門，最終拿下5獎成為「大贏家」；跨界演出《怪物奇兵 全新世代》的雷霸龍「榮獲」最爛男主角；布魯斯威利也被評選出他的「爛片之王」。此外，奧斯卡頒獎典禮上揮拳的威爾史密斯也列名其中，他獲得了「最佳贖莓獎」，將過去爛片王的汙名一次洗白。

Netflix《黛安娜王妃：音樂劇》入圍包含最爛影片、導演、男女主角、男女配角、劇本等9獎，成為最多入圍的另類「大熱門」，最終抱回最爛影片、最爛女主角（珍娜德瓦爾 Jeanna de Waal）、最爛導演等重要獎項。而雪上加霜的是，該劇的百老匯原版音樂劇也只撐了33場演出。

NBA球星「小皇帝」雷霸龍詹姆斯（LeBron James）跨界主演電影《怪物奇兵 全新世代》，該片獲得「最爛重拍、致敬、續集電影獎」，他個人則「榮獲」最爛男主角及最爛銀幕組合，合共3獎項緊追《黛》片之後。《怪物奇兵 全新世代》為1996年的經典電影續集，《怪物奇兵》主角為麥可喬丹（Michael Jordan），當時以其超高人氣結合卡通人物創造出賣座佳績；這次雷霸龍挑戰重拍致敬續集，在影評看來是狗尾續貂。

「終極警探」布魯斯威利常因拍片成績不佳而被金酸莓獎嘲弄，是提名、得獎的常客，他20多年前就曾以《世界末日》、《終極密碼戰》和《緊急動員》獲得金酸莓最差男主角獎。去(2021)年老布量產8部電影，包括《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極生存戰》、《終極異噬界》等，本屆金酸莓決定為他增設「個人專獎」，評選哪部片才是他的「爛中之爛」，最終評選出來的「爛片之王」就是《終極異噬界》。

至於本屆入圍卻還可以鬆一口氣的，當然非威爾史密斯莫屬，雖然他曾抱回4次金酸莓獎，但威爾史密斯憑藉《王者理查》的演出，入圍多項奧斯卡，更奪得金酸莓的「最佳贖莓獎」，等於過往爛片紀錄一次洗白，也成為今年金酸莓少數笑得出來的真正贏家。

威爾史密斯在本屆奧斯卡頒獎典禮上不滿主持人調侃愛妻，憤而衝上台賞主持人巴掌。（圖／路透社）

第42屆金酸莓獎得獎名單：

最爛影片：《黛安娜王妃：音樂劇》

最爛導演：《黛安娜王妃：音樂劇》克里斯多佛艾許利

最爛男主角：《怪物奇兵 全新世代》雷霸龍詹姆斯

最爛女主角：《黛安娜王妃：音樂劇》珍娜德瓦爾

最爛男配角：《GUCCI：豪門謀殺案》傑瑞德雷托

最爛女配角：《黛安娜王妃：音樂劇》茱迪凱

2021年布魯斯威利個人最爛演出：《終極異噬界》

最爛銀幕組合：《怪物奇兵 全新世代》雷霸龍詹姆斯和任何他運球過人的「樂一通」角色

最爛重拍、致敬、續集：《怪物奇兵 全新世代》

最爛劇本：《黛安娜王妃：音樂劇》