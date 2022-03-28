航警局林姓安檢隊長、陳姓航保科警務正，涉嫌洩露投標家數或是放水讓劣等電腦斷層掃描儀通過驗收，讓蔡姓廠商不法獲利近7500萬，被依貪汙罪起訴，2警官28日首度出庭，都坦認因求好心切而有行政疏失，否認有圖利，請求從輕量刑。

44歲陳姓航保科警務明知54歲蔡姓得標廠商提供的儀器，無法符合採購契約所訂爆裂物的偵檢標準，竟以蔡提供的偽造原廠證明書，讓5部不合標準的電腦斷層掃描儀陸續通過驗放，致蔡男不法獲利近7500萬元，陳辯稱因廠商都服務很久，認為「他們不會騙我」，且儀器都是國際大廠製造，不知證明是偽造，承認有疏失但絕無圖利意圖。

53歲林姓安檢隊長則被控洩露預算金額和參標廠商家數給蔡男，助他在採購案出線，且新家的10萬元裝潢費由蔡姓廠商埋單，林強調是因擔心標不出去預算被收回，行李檢驗延宕還恐影響飛機起飛、旅客滯留，才會在即將流標時電告蔡男，一度辯稱：「我沒有洩漏投標家數」，遭法官怒斥：「你很會辯耶！」反問告知廠商無人投標難道不是洩密嗎？讓林連忙改口承認疏失，當場認罪請法官給機會從輕量刑，他也強調根本不知蔡男有幫忙支付10萬元裝潢費，直到調查站告知才知悉。

蔡姓廠商則坦認偽造文書，因原廠以儀器符合美國、歐盟等國際規範，堅持拒絕調整參數才造假，否認圖利和行賄，強調和陳警無私交，陳警若要放水豈會堅持要原廠文件，他也提到會幫林警純粹是朋友間想幫忙，和裝潢師傅口徑一致都稱林警不知情。