桃園市交通局2月底試辦南桃園交流道機慢車改道行駛大興西路三段380巷，遭批是本末倒置，從原本3個衝突點暴增至31個衝突點，且多是最嚴重的十字交叉衝突，要求懸崖勒馬。交通局長劉慶豐坦言改道會經過小巷口，但巷弄本就要降速，改道後減少汽機車交織更安全，且未來還有2接段改善作為，會逐步讓通行更健全。

桃園市桃園區大興西路、國際路口為連結國道二號南桃園交流道重要路口，1年有逾140件車禍，為減少汽機車爭道，交通局2月25日起於尖峰時段試辦機慢車改道行駛大興西路三段380巷，希冀降低汽機車同向擦撞與側撞等事故，也避免壅塞加劇。

「強迫機車繞路不等於安全！」市議員簡智翔痛批是本末倒置，直指大興西路三段禁行機車後，等於強迫機車必須繞遠路，額外多經過3個分岔口和1個匯流點，才能回到大興西路上，大大的提高機車行駛的車禍風險。

交通安全協會副理事長林志學也說，衝突點分成3種，包括衝突最嚴重地十字交叉、旁邊來的匯流點、以及到分叉路的分流點，相較於原先機車直行交流道下只有3個衝突點，繞行大興西路三段380巷會產生31個衝突點，且因巷弄內多小路口，都是最嚴重的十字交叉衝突，機車族風險大幅度提高。

「這是非常落伍且造成使用者雙輸的思維！」林志學說，設置時段性禁行機車之後，不僅犧牲機車使用者的效率，也間接強迫機車行駛風險較高的路線，強調國際上的管理策略，除了保持安全車距之外，另一方面就是教育用路人跟隨車流，只要實踐這2個簡單的守則，就能夠營造良好的車流環境，無須強制性的分流。

劉慶豐則解釋，分析過去車禍型態以同向擦撞、右轉側撞以及追撞為主，因此要從根本改善汽機車交織問題，直言巷弄本該減速，且實測機車改道後通行時間差不多，安全性也大幅提升。

劉慶豐也強調會採三階段逐步改善，目前機車改道屬於第一階段，第二階段會引導380巷汽車改走475巷，減少右轉車輛停等號誌時間及交織，預計4、5月試行，第三階段則是車道調整，以雙白線將5車道改為限制只能上匝道、只能直行等，輔以科技執法，讓用路人依循沿線標誌標線提早分流行駛，減少車輛交織衍生事故問題。