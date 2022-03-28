近年沉浸式體驗劇場頗為風行，導演黃上嘉表示，沉浸式演出打破了傳統的觀演關係，觀眾不再只是坐在台下欣賞舞台劇，而是有更多可能性。（陳藝堂攝，尼可樂表演藝術提供）

尼可樂表演藝術將推出沉浸式體驗劇場《99％夢境測驗》，結合占星、香氛、調酒、心理測驗等，演出地點在飯店，觀眾穿梭在不同的房間，隨著不同的選擇和機率，創造出不同的結局。（陳藝堂攝，尼可樂表演藝術提供）

到飯店看演出，並創造百種開放式結局。尼可樂表演藝術推出沉浸式體驗劇場《99％夢境測驗》，結合占星、香氛、調酒、心理測驗等，演出地點在飯店，觀眾穿梭在不同的房間，隨著不同的選擇和機率，創造出不同的結局。

導演黃上嘉表示，這次的創作從星盤為發想，星盤說的是每個人的特色與獨特之處，可以從中了解個人特色，「也因此從中延伸，每個人都是獨特的，在看戲的過程，隨著不同的選擇，也會有獨特的結局。」

黃上嘉出生於1996年，來自馬來西亞，近年參與不少沉浸式演出作品。他表示，沉浸式演出打破了傳統的觀演關係，「觀眾不再只是坐在台下欣賞舞台劇，而是可以走動，和演員互動，有時成為劇中的角色，對於特殊安排的場景，也有身歷其境的感覺。」

這次選擇以夢境為主題，黃上嘉表示，是想讓觀眾跳脫原有的生活節奏，創造不一樣的世界，「這是一場關於夢境的實驗，會有戲在觀眾眼前發生，像是走入一場夢境。」

由於房間數和空間有限，每場只限定48名觀眾，現場會分為8人一小組，經由工作人員的帶領，會有不同的參觀路徑，因而獲得獨一無二的故事版本。

《99％夢境測驗》由劉敏婷擔任編劇。黃上嘉表示，故事和生命的片段與過程有關，「每一個房間會有不同主題，例如：生日房，可能會需要觀眾一起完成一個慶生的任務，演員和觀眾因此建立一種特別的互動方式，融入劇情，成為劇中人。」

黃上嘉表示，透過小遊戲設計，也可能會讓觀眾想起人生中的獨特回憶，「這是每個人獨特的地方，連結起來，成為獨一無二的禮物。」演出將於4月13日至4月30日，每周三至周日在南港老爺行旅登場。