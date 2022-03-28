俄羅斯對烏克蘭發起的軍事攻擊仍在持續，以美國為首的西方國家紛紛對俄羅斯展開制裁。有外電報導，中國在美外交官正在向美方瞭解對俄制裁的細節，美方稱擔心中國或許正在尋找對俄制裁的「漏洞」。中國外交部發言人汪文斌今天（28日）在例行記者會中回應，中方始終認為制裁不是解決問題的根本有效辦法，中方堅決反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁和長臂管轄，這是中方在公開和內部場合一貫秉持的立場。

汪文斌表示，歷史經驗一再表明，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。實施全方位、無差別制裁受罪的是老百姓。如果進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈、供應鏈等領域嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。

汪文斌強調，聯合國190多個成員國當中，有140多個國家沒有參與對俄制裁，這表明世界上絕大多數國家都是以審慎和負責任的態度對待制裁問題。

汪文斌引述中國國務委員兼外長王毅指出的，包括中國和發展中國家在內的大多數國家都認為處理國際地區熱點問題，並不是只有戰爭和制裁兩種選擇，各國人民沒有責任為地緣衝突和大國博弈買單。形勢越複雜，越需要冷靜斟酌採取的行動會帶來何種後果，希望各方都冷靜下來，把精力集中於勸和促談，而不是升級制裁，激化矛盾。

汪文斌指出，他也注意到有美國媒體把美國稱作是全球唯一的制裁超級大國。據美國財政部發佈的2021年制裁評估報告，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達到9400多項，比20年前增長了近10倍。然而儘管美國頻頻揮舞制裁大棒，卻解決不了問題，反而加劇災難動蕩。

汪文斌指出，有預測認為，美國從阿富汗撤軍後，對阿富汗實施的經濟制裁將導致的平民死亡人數可能超過20年阿富汗戰爭的總和。他強調，現在的問題不是誰要幫助俄羅斯繞過制裁，而是包括中國在內各國和俄羅斯的正常經貿往來已受到不必要的損害。

汪文斌呼籲，中方敦促美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，嚴肅認真對待中方關切，不得以任何方式損害中方正當權益。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業和個人的正當合法權益。