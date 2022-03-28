據外電報導，美軍印太司令部司令阿奎利諾接受採訪時稱，烏克蘭問題突顯中國對台灣構成的嚴重威脅，美亞洲盟友必須嚴肅看待這一可能性。在今天（3月28日）的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應，中方已多次闡明，台灣問題和烏克蘭問題有著本質區別，兩者不可類比。汪文斌斥責，美方一些人一再將兩件不相干的事情扯在一起，借機對中方抹黑攻擊，這純屬別有用心。

「冰凍三尺非一日之寒」汪文斌指出，烏克蘭問題走到今天，是多年來積累矛盾的爆發，根源在於歐洲的安全問題，北約無限制東擴的做法值得反思。面對今天烏克蘭的局勢，美方不但不反思和檢討自己應該承擔的責任，為局勢降溫、勸和促談做出努力，還不斷拱火澆油。當歐洲國家為戰爭造成的難民和經濟動蕩付出代價時，美國的大軍火商和油氣公司卻賺得盆滿鉢滿。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這和烏克蘭是一個主權國家，有著根本的不同。美方一些人故意拿台灣問題同烏克蘭問題相類比，不是不懂常識，而是用心險惡，其目的就是試圖在台海製造一場新的危機，以兩岸人民福祉和地區和平穩定為代價，來服務美國自身的地緣戰略和經濟利益。

汪文斌強調，台灣不是烏克蘭，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅不可摧。在台灣問題上，拱火只會迎來玩火者自焚的結局。